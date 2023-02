Sólo ya por el título del show, referencia a la canción “The Man Comes Around” de Johnny Cash, PROGRESS ya consigue mi atención para su Chapter 150 de mañana. Y si a esto le unes que como “main event” Tom Dawkins batallará contra Spike Trivet en pos de recuperar su personaje de Cara Noir, pues se antoja una de las citas más atractivas de la historia reciente de la promotora británica.

También es sabedora PROGRESS de ello. Indicio claro, que de inédita manera, haya elaborado gráficos en movimiento para ese candente estelar.

🍆 WE HAVE ONLY GONE & GOT MOVING MATCH GRAPHICS!



💪 Spike Trivet v Tom Dawkins.



If Tom wins Cara Noir returns to PROGRESS. If he loses he has to leave PROGRESS for good.



📍Electric Ballroom, Camden.



🎟 https://t.co/g5dlNS6SbZ#PROGRESSwrestling #Chapter150 pic.twitter.com/eV5tbXHQLk — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) February 23, 2023

Casi un año de rivalidad podría ver su fin en Chapter 150. Si Tom Dawkins vence, la luz de Cara Noir reinará de nuevo en PROGRESS. Si pierde, la oscuridad continuará sobre la compañía por obra y gracia de Spike Trivet, sin opción de que Cara Noir ni Tom Dawkins reaparezcan.

► Más allá de la sombra de Cara Noir

Inevitablemente secundarios, entre los otros ocho combates programados para Chapter 150 podemos destacar un Big Damo vs. Ricky Knight Jr. por el Campeonato Atlas, un Lio Rush vs. Man Like DeReiss o un Nick Wayne vs. Callum Newman. He aquí el cartel completo del show, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS; SI TOM DAWKINS VENCE RECUPERARÁ SU PERSONAJE DE CARA NOIR Y SI PIERDE DEBERÁ DEJAR PROGRESS : Spike Trivet (c) vs. Tom Dawkins

: Spike Trivet (c) vs. Tom Dawkins CAMPEONATO ATLAS PROGRESS : Big Damo (c) vs. Ricky Knight Jr.

: Big Damo (c) vs. Ricky Knight Jr. Lana Austin vs. Raven Creed

Axel Tischer vs. Mike Bird

Lio Rush vs. Man Like DeReiss

Nina Samuels vs. Alexxis Falcon

Dan Moloney vs. Warren Banks

Callum Newman vs. Nick Wayne