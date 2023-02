Desde casi el primer momento en que Malakai Black y los suyos reaparecieron por AEW, fijaron sus miras sobre The Elite. Y algunos gustosos de la escuela de la sospecha compran la posibilidad de que CM Punk esté detrás de House of Black, cual reproducción de la historia inicial de The Shield. Un servidor, después de vivir de cerca el estrambótico 2022, prefiere no descartar nada.

Para salir de dudas, habrá que esperar hasta Revolution, pues como anoche se anunció durante Rampage, The Elite defenderá en dicho PPV el Campeonato Mundial de Tríos ante House of Black, luego de otro juego con las luces “made in The Undertaker” protagonizado por el siniestro grupo, una vez The Young Bucks vencieron a Aussie Open en la lucha de apertura del episodio.

► Quinta defensa de AEW Revolution 2023

Será la tercera vez que The Elite pone sobre la mesa el cetro que conquistó en el episodio de Dynamite del pasado 11 de enero, al imponerse a Death Triangle bajo estipulación Escalera de la Muerte, ganando así la serie de siete combates que mantuvieron con The Lucha Brothers y PAC durante casi dos meses.

Mientras, será la primera oportunidad titular de la que goza House of Black, aunque no la primera individualmente para sus miembros. Malakai Black compitió por el Campeonato del Atlántico en Forbidden Door, Brody King hizo lo propio por el Campeonato Mundial AEW (entonces interino) en el capítulo de Dynamite del pasado 6 de julio y Buddy Matthews luchó por el Campeonato TNT en el Dynamite del pasado 25 de enero.

Seguidamente, el cartel actualizado de AEW Revolution 2023, que se celebrará el 5 de marzo tras los muros del Chase Center de San Francisco (California).