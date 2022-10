Kofi Kingston: «Somos Lesnar, Lashley, Reigns y yo»

Han pasado tres años pero a Kofi Kingston le siguen preguntando por su derrota rápida ante Brock Lesnar para poner fin a su reinado como Campeón WWE. Steve Fall de NBC Sports Boston lo hizo recientemente y «The Jamaican Sensation» lejos de lamentarse festeja los meses que fue monarca señalando que no muchos luchadores consiguieron mantener el título tanto tiempo.

► Kofi Kingston no se lamenta

«No tengo ni idea. Realmente no me detengo en el por qué. Hay muchas cosas en la industria que a veces miras y dices: ‘¿por qué sucedió eso?’. Simplemente sigues adelante y la rueda sigue girando. Que me detenga en lo que pasó en ese combate con Brock Lesnar no me sirve de nada. No me va a hacer mejor o cambiar lo que pasó o hacer nada más que hacerme sentir mal. No voy a dejar que haga eso. Me queda mucha más carrera por manejar. Es un escenario donde, es una rara y única oportunidad de estar en esta lista. En cuanto a mi carrera, siendo Campeón WWE, tuve que pasar seis meses casi al día.

«Ese es un reinado muy largo. Si miras hacia atrás a cuántos campeones actuales han tenido un reinado de seis meses o más, somos Brock Lesnar, Bobby Lashley, Roman Reigns y yo. No puedes enojarte con eso. Todas las grandes rivalidades que tuve fueron geniales. Enfrentándome a Kevin Owens. Dolph Ziggler, él y yo luchamos por el Campeonato Intercontinental. Samoa Joe, tenemos que mostrar algo de personalidad y enfrentarnos a algunos de los grandes. AJ Styles al principio. Randy Orton, uniendo todo junto con aquello de 2009. Fue genial. Disfruté mi carrera por el título, disfruté cada momento porque sé lo raro que es estar en ese papel de campeón. Lo abrazas”.

¿Qué os pareció el reinado de Kofi Kingston como Campeón WWE?