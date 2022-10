“Ahí fue cuando me di cuenta de que la nWo, los tipos malos, estaban matando el negocio, porque no les gustaba ser odiados, buscaban la adulación. La nWo, por sí sola, casi arruina el negocio en términos de que siempre ha sido una historia de buenos contra malos, indios y vaqueros, policías y ladrones”. Estas palabras las pronunciaba Booker T en 2018. El integrante del Salón de la Fama de WWE no es el miembro de la New World Order más reconocido ya que estuvo dentro brevemente en los 2000 y en 2002.

► Booker T y su rechazo a la nWo

De todas maneras recordamos ahora aquellas etapas de su carrera pues en un reciente episodio de su podcast, Kliq This, Kevin Nash da a conocer el motivo por el que el antaño King Booker no quiso unirse a ellos antes.

«Recuerdo que cuando le pedimos a Booker T que se uniera a la nWo, dijo: ‘F*ck no, man. Ustedes trabajan demasiado«.

Es interesante señalar que en otro momento el mismo dueño de Reality of Wrestling dio otra razón por la que dijo que no:

«Era algo de lo que no quería ser parte. No quería estar, ya sabes, en la mezcla con un montón de tipos diferentes, saliendo al escenario con esa canción. Claro, ya sabes, ser parte de un grupo como ese, tienes que cambiar la forma en que trabajas, la forma en que actúas«.

¿Os hubiera gustado ver más de Booker T en la nWo?