Kevin Nash habla de una posible reunión de la nWo

Tanto dentro como fuera de WWE, la nWo ha hecho muchas reuniones a lo largo de los años desde su disolución en 2002. Ya fuera juntos Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall como con otros de los miembros que pasaron por la facción o alguno de ellos en algún tipo de formación representando a todos. Por ejemplo, recordemos que el segmento, incluyendo a Sean Waltman, que compartieron tras bastidores con Bayley y Titos O’Neil durante WrestleMania 37.

► ¿Habrá una nueva revión de la nWo?

La pregunta ahora es si podría suceder de nuevo, sin el fallecido «The Bad Guy». De ello estuvo hablando recientemente el «Big Daddy Cool» en su podcast, Kliq This. No cierra la puerta a volver a juntar a la New World Order en el futuro, aunque tampoco habla de ello como si fuera a suceder pronto. Asegura también que la última vez que WWE quiso hacer algo todavía era demasiado pronto para él, haciendo referencia al fallecimiento de Scott Hall el 14 de marzo de este 2022.

“Haría cualquier cosa para que el centro de atención estuviera en Scott (Hall). Querían hacer algo en WrestleMania, pero para mí, era demasiado pronto, y dependiendo de lo que quisieran hacer en el futuro, dependería. No quiero colapsar en la televisión. Solo tenía que ir a mi lugar feliz para superar esta conversación. Aún no es el momento. Eso lo sé. Esa es mi opinión y tengo derecho a eso”.

Como el lunes de la semana pasada con DX, siempre es bienvenida una reunión de la nWo. Todos ellos son luchadores históricos a los que se guarda un gran cariño y si bien no van a volver a luchar juntos, cualquier aparición se celebra. Que sepamos no existe ningún plan para hacerlo pero seguramente no han dicho su última palabra todavía. Teniendo en cuenta que el año que viene WrestleMania será en Hollywood, ¿veremos allí a Hollywood Hulk Hogan y los demás?