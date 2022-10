Alex Gracia: «Necesitaba regresar al CMLL»

Hace un par de años Alex Gracia estuvo entrenando en el CMLL y conoció lo que es ser parte de la empresa mexicana; sin embargo, solo tuvo un combate en la empresa. Ahora, regresa como parte del Grand Prix de Amazonas, siendo parte del equipo internacional, esperando poder mostrar su calidad.

Gracia ha estado en varias empresas en Estados Unidos, como Impact, ROH y AEW, pero le da un sabor especial poder luchar en el CMLL, pues no ha podido concretar un contrato.

“ Estoy lista para volver mejor que antes . He estado haciendo mi entrenamiento de lucha mexicana y tuve que entrenar a su manera porque luchan del lado contrario que en Estados Unidos, así que tengo que volver a entrenarme, pero ha sido un proceso divertido. Para ser una de los tres estadounidenses en este torneo de México contra el mundo , creo que eso es lo que necesitaba en mi carrera porque te deprimes mucho cuando sientes que es rechazo tras rechazo después rechazo. ¿Qué hice mal? Siento que estoy tratando de estar al día con mi marca, estar al día con mis mejoras, estar al día frente a las caras de las personas. S ientes que estás haciendo todo lo correcto , pero es posible que no te vean», comentó en entrevista con PWMania.com .

El CMLL la llamó para el Grand Prix, lo que fue un aliciente en su carrera, pues sabe que significa que está haciendo las cosas bien para que la tomen en cuenta.

«Entonces, cuando CMLL se acercó, fue como, está bien, me vieron y se siente bien y se sintió realmente motivador nuevamente, para decir, está bien, puedes hacer esto. No le preguntarían a cualquiera, así que debes ver eso, ya que hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de luchar en la Arena México, y voy a poder hacer eso, así que estaba súper agradecida y estoy motivada y me concentro en eso en este momento porque quiero ir y tener un impacto allí”.