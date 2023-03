Un tanto confuso fue el anuncio hecho por el Madison Square Garden sobre una batalla campal del WWE Live a celebrarse allí este domingo 12 de marzo. Inicialmente, muchos pensaron que el ganador de la contienda sería el retador de Gunther en WrestleMania 39, pero poco después pudo confirmarse que el choque titular se disputará durante ese mismo house show.

¿Quién será entonces el rival de Gunther el próximo 1 o 2 de abril? Hoy mismo lo sabremos, con un importante cambio de última hora. Porque Kofi Kingston se encuentra lesionado y ante su incapacidad competitiva, Xavier Woods le reemplazará. Así, Woods irá contra Sheamus, Drew McIntyre, Karrion Kross y LA Knight por situarse como contendiente al Campeonato Intercontinental que porta “The Ring General”.

Woods comentó el anuncio.

In all my time on the main roster I have never once had a match where a singles title was on the line. Ive beaten men while they held World and Universal championships. I even won King of the Ring. Still no shot. Tomorrow I do everything I can to get one. https://t.co/sbT1Qgw4Gi