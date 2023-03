Sólo disputaron un combate en 2022, pero en este 2023, la rivalidad Jon Moxley–“Hangman” Page podría considerarse candidata a mejor trilogía luchística.

Primero en el episodio de AEW Dynamite del 11 de enero, con victoria de Page. Luego en el Dynamite del 1 de febrero, con triunfo de Moxley. Y como última entrega, en el reciente Revolution, donde Page salió victorioso bajo modalidad “Texas Deathmatch”.

Pero la sangre seguirá corriendo, considerando lo sucedido el miércoles. Si bien la siguiente parada no los verá colisionar individualmente.

AEW ha anunciado un choque de tercias para el próximo Dynamite entre el Blackpool Combat Club y Page, quien se unirá a The Dark Order. Stu Grayson reaparecerá por AEW para revivir su dupla con Evil Uno, tras dejar la compañía el pasado mayo.

Una visita de Stu Grayson, canadiense, propiciada por el hecho de que Dynamite discurirá desde el Canada Life Centre de Winnipeg. He aquí la oferta luchística que presenta el capítulo.

Next Wed 3/15@CanadaLifeCtr

Wednesday Night #AEWDynamite

LIVE on TBS, 8pm ET/7pm CT



Hangman, Uno + Stu vs

Claudio, Mox + Yuta



In AEW's debut in Winnipeg + first 2023 international event,

Hangman Page & Evil Uno call in Canada's own Stu Grayson to fight the BCC Wednesday night! pic.twitter.com/97rUqAKweB