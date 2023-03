Natalya recibe un reto de Jade Cargill

Natalya ha estado rivalizando con Ronda Rousey y Shayna Baszler durante las últimas semanas, siendo esta última fue quien la puso fuera de acción hace unos meses, cuando le fracturó la nariz que la mantuvo alejada por un tiempo, hasta que decidió regresar durante el reciente Royal Rumble. La ex Campeona también compitió dentro de la temida estructura en Elimination Chamber, sin que lograra su objetivo de convertirse en la nueva retadora de Bianca Belair.

Jade Cargill ha sido una fuerza a tener en cuenta en la División Femenil de AEW. Desde su debut, ha tenido una gran racha de victorias, la cual es la más larga en la historia de la compañía. La Campeona TBS tiene 53 victorias sin derrota y estará en Canadá la próxima semana para el episodio de Dynamite.

Recientemente, Natalya publicó en su cuenta de Twitter una fotografía posando en bikini y la Campeona TBS respondió a la fotografía de la estrella de SmackDown con una invitación para que apareciera en Canadá a verla. Natalya respondió, dándole a entender que estaría en el sitio.

Be right there! 🫡💖

— Nattie (@NatbyNature) March 9, 2023