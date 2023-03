Logan Paul es la celebridad que estará luchando este año en WrestleMania; enfrentará a Seth Rollins en un mano a mano. Aunque no sería justo calificarlo de la misma manera que a otros famosos en otras industrias que en algún momento han tenido acción en el magno evento. Ahora, ¿qué piensa Gunther de que esto suceda? El Campeón Intercontinental estuvo hablando de ello recientemente con Josh Martínez en Superstar Crossover.

The Visionary vs. The Social Media Megastar!@WWERollins goes one-on-one with @LoganPaul at #WrestleMania. pic.twitter.com/XPuE24qEEl

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 7, 2023