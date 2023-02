Desde que ganó el Campeonato Intercontinental WWE hace más de 250 días, Gunther se ha mantenido imparable, y ha defendido su título en varias ocasiones, teniendo su última defensa exitosa contra Madcap Moss el viernes pasado en SmackDown. Desde Clash at the Castle, donde protagonizó una gran lucha frente a Sheamus, The Ring General no ha podido defender su título en un evento premium, aunque eso está a punto de cambiar.

► Ganador de batalla campal será el retador de Gunther para WrestleMania 39

WWE regresará al Madison Square Garden para un espectáculo el domingo 12 de marzo y se ha anunciado al menos un combate importante para el evento. La cuenta oficial de Twitter del MSG escribió que se llevará a cabo una batalla campal de 20 hombres donde el ganador se enfrentará a Gunther por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 39.

“ÚLTIMA HORA: Batalla campal de 20 hombres con el ganador para enfrentarse a Gunther por el Campeonato Intercontinental en WWE Road to WrestleMania en el Madison Square Garden el 12 de marzo!”

Los nombres listados para el combate son Drew McIntyre, Rey Mysterio, The New Day, Finn Balor, Sheamus, Damian Priest, The Miz, Bobby Lashley, Dominik Mysterio, Johnny Gargano, Omos, Dexter Lumis, Bronson Reed, Rick Boogs, Santos Escobar, Braun Strowman, Ricochet, Baron Corbin y Karrion Kross. McIntyre y Sheamus pintan como los favoritos, según los rumores.