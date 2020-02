El panorama de SmackDown ha cambiado bastante después de WWE Super ShowDown 2020 con la coronación de un nuevo Campeón Universal (Bill Goldberg), así como de nuevos Campeones de Parejas (John Morrison y The Miz). El momento que más impacto provocó fue la derrota de The Fiend, muchos están hablando de si ha perdido su momentum. Mientras se habla de que todavía tendrá un gran papel en WrestleMania 36. Tampoco faltan los comentarios acerca del rápido triunfo de Brock Lesnar o sobre la aparición del Undertaker.

Nadie quiere perder la oportunidad de comentar este evento y Killer Kross no es la excepción. WWE parece estar preparando el debut de este luchador por todo lo alto, con insinuaciones en SmackDown, en NXT, al tiempo que salen a la luz informes que preveen grandes planes para él… Ahora mismo nada es oficial. Pero hablando de lo ocurrid en Arabia Saudí, Kross comentó:

Interesting.

The landscape has just dramatically changed.

What do you all see for the immediate future and what would you like to see happen moving forward?#SuperShowdown #WWE #Wrestlemania #Raw #NXT #Smackdown

