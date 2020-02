Super ShowDown 2020 ya está en los registros, y particularmente tuvimos un espectáculo malo para los estándares de un PPV. Hubo dos cambios titulares, destacándose la victoria de Goldberg sobre Bray Wyatt, conquistando el Campeonato Universal WWE, lo cual no parece haber entusiasmado a mucha gente. De hecho, el actor Macaulay Culkin ha quedado tan desencantado que ha decidido cancelar sus boletos a Tampa para Wrestlemania 36.

Ahora haremos un repaso a las mejores reacciones en de lo ocurrido en Super ShowDown 2020, por parte de los miembros del Universo WWE, y debemos empezar por la del nuevo portador del Campeonato Universal WWE, Goldberg, quien dio una entrevista momentos después de endosarle su primera derrota a The Fiend. Esto fue lo que dijo el nuevo campeón, visiblemente exhausto:

«En primer lugar, saldré cojeando de Arabia Saudita. Pero ya sabes, hombre, es un honor estar aquí, salir y alcanzar este cinturón nuevamente, este título, es un sueño hecho realidad, realmente lo es. Es algo por a lo que apuntas, pero a medida que envejeces, ese pináculo está más lejos y estoy asombrado.«

«Tuve que golpearlo con todo lo que tenía, tan rápido como pude. Sorpréndelo, tómalo desprevenido, tal como hice con Brock. Sabes que debes golpear a los chicos antes de que estén listos, especialmente a mi edad, así que funcionó. Lo consideraré como otra conquista.»

A propósito de la victoria de Goldberg, Matt Riddle, a quien «The Myth» lo calificó como un «moco pegado en la nariz», no desaprovechó la oportunidad y se dio tiempo para escribir en su Twitter, haciendo referencia a la forma cómo sostuvo su cinturón, a la vez que hizo referencia al Jackhammer, movimiento que también está dentro del arsenal de Riddle, seguramente en honor a la leyenda de WWE y WCW.

Willy G has been watching his Broserweight tapes. PS Sweet BroHammer for the win 👌 pic.twitter.com/7hA2JwQq9y — matthew riddle (@SuperKingofBros) February 27, 2020

«Willy G ha estado viendo los videos de los Broserweights. PD: Dulce BroHammer para obtener la victoria.»

Precisamente, a esto es lo que se refiere Riddle:

El miembro del Salón de la Fama WWE, Scott Hall, tuvo una respuesta ingeniosa para Goldberg luego de derrotar a The Fiend. En la misma incluye un tuit de un fanático que incluyó un gif con lo ocurrido en Starrcade 98, cuando Kevin Nash puso fin a su racha de imbatibilidad, con la ayuda del propio Hall.

Guess I better dust off my Taser https://t.co/aa1m3AIxNS — Scott Hall (@SCOTTHALLNWO) February 27, 2020

«Mejor desempolvo mi paralizador.»

Otro miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, se mostró satisfecho por lo ocurrido en el estelar de Super ShowDown 2020, con una breve explicación para los fanáticos.

If you’re shocked or angry by #Goldberg becoming the new Universal Champion…you just dont get it. Its #WrestleMania season kiddies… (ps…told ya) 😂#WWESSD@BustedOpenRadio — Bully Ray (@bullyray5150) February 27, 2020

«Si están sorprendidos o molestos por el hecho de que Goldberg es el nuevo Campeón Universal … no lo entienden. Es temporada de Wrestlemania niños… (PD: Se los dije).»

En cambio, momentos después de que el evento culminó, Matt Hardy publicó un GIF de sí mismo agitando su brazo, con el señal ‘DELETE’, mientras posaba junto a Wyatt en el medio del ring en un episodio de Raw en el 2018.

Mientras tanto, Ryan Satin, corresponsal de WWE Backstage publicó una imagen muy elocuente que representa la opinión, no solo de él, sino la de un grupo de fanáticos, quienes han cancelado sus suscripciones al servicio de WWE Network

En YouTube, en cambio, hemos visto criterios divididos. En el video oficial publicado por la compañía donde podemos ver las cuatro lanzas que Goldberg le aplicó a The Fiend, el cual ya tiene más de 341 mil visitas, y que al momento de la redacción tiene 10 mil 700 me gusta y 18 mil 800 no me gusta. Es decir, al menos en ese medio, la mayoría ha expresado su descontento.