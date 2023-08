Kiana James es la próxima retadora por el Campeonato Femenil NXT

El Campeonato Femenil NXT está en busca de una nueva contendiente que se enfrente a Tiffany Stratton. Por este motivo, cuatro luchadoras compitieron en un cuadrangular con el objetivo de obtener esta codiciada oportunidad.

Fue así que Roxanne Pérez, Blair Davenport, Kiana James y Gigi Dolin, todas con una motivación para conseguir ese combate, se enfrentaron en un intenso duelo, donde solo una iba a poder quedarse con el puesto.

Las cuatro gladiadoras se enfrentaron en un combate bastante intenso, pues ninguna iba a permitir que se le escapara la victoria y la oportunidad de convertirse en campeona.

Como era de esperarse, todas intentaron llevarse el duelo y buscaron aprovechar cualquier distracción para quedarse con la lucha, pero también intentaron romper a como diera lugar el castigo de sus opositoras.

A lo largo del enfrentamiento, las cuatro luchadoras se mantuvieron en el ring, buscando oportunidades para superar a sus oponentes. En momentos cruciales, Gigi se abalanzó sobre Blair en un intento por eliminarla de la contienda, pero Blair respondió con determinación. Mientras tanto, Kiana retomó el control del combate al castigar a Blair, y luego Pérez también logró tener momentos de dominio.

Al llegar al desenlace, ninguna de las cuatro luchadoras cedió terreno. Roxxane estuvo cerca de eliminar a Blair, quien de manera sorprendente logró evadir su movimiento final. Mientras Gigi y Pérez chocaban en el ring, Kiana ingresó con una impactante maniobra de doble rompecaras, afectando a ambas luchadoras y permitiendo que Dolin fuera sometida al conteo. De esta manera, Kiana se aseguró la victoria.

Con esta victoria, Kiana James se ganó el derecho de enfrentar a Tiffany Stratton la próxima semana en NXT, con el título en juego.

NEXT WEEK the NXT Women’s Title is on the line! 🏆@tiffstrattonwwe vs. @kianajames_wwe! #WWENXT pic.twitter.com/uzJQrmAxb2

— WWE on TNT Sports (@wweontnt) August 30, 2023