3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 29 de agosto 2023

WWE NXT 29 DE AGOSTO 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y continuamos el camino hacia NXT No Mercy 2023. En el encuentro estelar, Kiana James derrotó a Blair Davenport, Gigi Dolin y Roxanne Pérez para convertirse en la nueva retadora número uno al Campeonato Femenil NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 29 DE AGOSTO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- ¿Carmelo Hayes paranoico?

Carmelo Hayes ha sido una gran estrella en NXT en los últimos meses, pero a pesar de haberle ganado a Ilja Dragunov con la ayuda de Trick Williams previamente, ese personaje inseguro no le sienta bien, y esperemos que esto no cause una rivalidad con su ex compañero, con quien ha hecho buena química, aunque Trick ya no luzca como el segundón del Campeón NXT.

► 1- Lola Vice y Elektra López vs. Dana Brooke y Kelani Jordan

Un poco descuidadas en sus maniobras por ratos, y sin mucho por destacar aquí. Intentaron apresurarse con el tiempo que tenían y, como resultado, les afectó.

LO MEJOR

► 3- Nathan Frazer vs. Joe Coffey

Muy buen esfuerzo de ambos, en lo que fue un contraste de estilos. Por ahí hubo un par de fallos, pero nada que afecte la calidad de este encuentro, que incluso fue entretenido. Lo mejor, estuvo libre de interferencias.

► 2– Roxanne Pérez vs. Kiana James vs. Blair Davenport vs. Gigi Dolin

Muy buen evento principal aquí. La victoria de Kiana James da una rivalidad de ruda contra ruda por el título, y que rara vez funciona bien aquí. En todo caso, la nueva retadora se lució, aprovechó su oportunismo y tendrá su oportunidad, aunque luce más como una retadora de transición.

► 1- The Creed Brothers vs. The Dyad

El resultado siempre fue una obviedad; La pregunta era cómo iban a desarrollar el encuentro, y en este caso, todo salió muy bien, con muchas maniobras destacables que hicieron que tanto Julius como Brutus parecieran estrellas absolutas. Gran comienzo de programa, sin lugar a dudas.