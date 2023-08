Adam Cole: «Que la historia sea amable con NXT»

“Soy un tipo emotivo, y creo que nunca he dicho esto, pero lloré como un bebé después de ese combate. Estoy sentado allí, estoy viendo este pack de videos antes de entrar, y las fotos de Kyle y yo de 2009, y todas estas cosas de Ring of Honor, y nosotros luchando en New Japan, y sé que este es mi anoche en NXT… Estaba llorando antes de salir. No hubiera querido estar allí con nadie más que con Kyle. Solo porque pude cerrar mi capítulo de Ring of Honor con él de muchas maneras, pude cerrar mi capítulo de PWG y luego mi capítulo de NXT con Kyle. Así que fue una noche muy especial y muy emotiva para mí”. Así recordaba el año pasado Adam Cole su última lucha en NXT.

► La era dorada y negra de NXT

Más recientemente, en Under The Ring, The Panama City Playboy recuerda la marca amarilla y negra con un bonito mensaje.

«Sin duda, espero que la historia en el futuro mire hacia atrás y recuerda aquella época como algo especial. Sentí que estábamos en medio de algo realmente excepcional. En cuanto a lo que hizo que funcionara, creo que fue una combinación de que el momento fue realmente propicio. Teníamos a Triple H, quien en ese momento estaba totalmente entregado a NXT, y a un Shawn Michaels igualmente comprometido. Contábamos con un elenco de luchadores que se conocían entre sí desde hacía años y estaban dispuestos a darlo todo para hacer de este el mejor espectáculo posible.

«También creo que para los fanáticos, aunque NXT ya había iniciado esta tendencia antes de mi llegada y antes de la era negro y oro propiamente dicha, se podía percibir en los primeros Takeovers con Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor y Shinsuke Nakamura, cómo la marca iba creciendo y cómo cada vez más personas se sumaban a este recorrido que era NXT en su época negro y oro.

«Para muchas personas, creo que fue la primera vez que se encontraron con ese estilo de lucha, siendo sinceros. Aunque obviamente había quienes ya nos habían seguido en el circuito independiente antes de eso, también estaban aquellos que no habían visto ese tipo de estilo y lo estaban experimentando por primera vez a través de los ojos de la WWE, en estos enormes estadios, lo cual generó un movimiento absolutamente increíble«.