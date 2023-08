¿Podría Cora Jade unirse a The Judgment Day?

The Judgment Day está conformado por Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio. Juntos han estado causando estragos en la WWE, y todos sus miembros han evolucionado notablemente durante su tiempo en el grupo, teniendo mayor exposición en televisión que en cualquier otro momento en sus respectivas carreras.

► Dominik Mysterio analiza la posible inclusión de Cora Jade a The Judgment Day

Rhea Ripley es la única mujer miembro del grupo, y ha logrado una enorme contribución a The Judgment Day. Sin embargo, muchos se preguntan si podrá sumarse otra miembro de la división femenil en el futuro, surgiendo recienemente el nombre de Cora Jade.

Durante una entrevista reciente con Bakers Bantering, Dominik Mysterio se refirió a la posiblidad de ver a Cora Jade en The Judgment Day. El Campeón Norteamericano NXT dejó claro que la decisión depende de Rhea Ripley.

“Cora Jade, oh, aún más interesante. Una vez más, cuando se trata de mujeres, Mami Rhea es la que tiene la última palabra porque primero debes impresionarla. Entonces, creo que cuando se trata de Cora, sí, Mami tendrá que encargarse de eso. Mira lo que dice mami”.

Cora Jade actualmente está ausente de la televisión de NXT por motivos personales, pero sigue siendo una de las Superestrellas más importantes de la división femenil de NXT. Actualmente no parece que The Judgment Day esté audicionando para reclutar más miembros, teniendo en cuenta que aún no aceptan a JD McDonagh, pese a su amistad con Finn Bálor. En todo caso, habrá que esperar y ver si Cora Jade puede unírseles eventualmente.