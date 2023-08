Torneo NXT Global Heritage: Resultados de la primera fecha

Se llevaron a cabo los primeros combates de la NXT Global Heritage, en los cuales luchadores de varios países se enfrentaron para ganar una oportunidad por la Heritage Cup.

Ocho luchadores se dividieron en dos grupos, enfrentándose todos los del mismo sector en combates round robin, en duelos donde se sumarían puntos. Al final de estos primeros encuentros, quienes tuvieran más puntos se enfrentarían en semifinales y luego en una final para competir por la oportunidad de ganar la copa de Noam Dar en NXT No Mercy.

El enfrentamiento entre Charlie Dempsey y Butch abrió las acciones. En este combate, ambos luchadores utilizaron llaves muy potentes y ataques de poder. La resistencia de ambas partes fue destacable, llegando a un punto en el cual parecía que cualquiera de los dos podría llevarse la victoria.

Después de unos intensos minutos de acción, Butch logró un Bitter End sobre Dempsey para llevarse la victoria.

La lucha comenzó con Joe Coffey dominando el duelo con un par de llaves, pero pronto Nathan Frazer pudo reaccionar y ambos empezaron a sacar sus mejores armas a ras de lona.

Las cosas empezaron a subir de intensidad poco a poco con fuertes golpes y castigos, intentando terminar pronto el encuentro, aunque ninguno de los dos conseguía tomar el control por completo.

Tras varios minutos de acción, donde ambos luchadores aplicaron sus mejores movimientos, finalmente Joe Coffey consiguió evitar un vuelo de Nathan y con un poderoso antebrazo, lo dejó fuera de acción.

.@WWEFrazer was setting up for something big but @Joe_Coffey caught him 😳#WWENXT pic.twitter.com/HTHeR5VdOq

— WWE (@WWE) August 30, 2023