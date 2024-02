Kevin Nash: «Esa fue la mejor promo de Seth Rollins»

Durante el episodio de WWE RAW del 12 de febrero, Seth Rollins apareció en escena para compartir un segmento con Cody Rhodes en el que adelantó que «los tiempos oscuros volverán» si The Rock saliera de WrestleMania 40 como Campeón Universal Indiscutible y le dijo: «Tienes que terminar tu historia, por ti, por tu padre, y por todo el mundo en este recinto».

Al final, «The Great One» no luchará por el título en el magno evento pues se ha aliado con Roman Reigns, cuyo crecimiento, como él mismo reconoce, es responsabilidad en parte de Rollins, quien dedicó un último mensaje a Rhodes: «No tienes que librar esta batalla tú solo». Parece que sí habrá una lucha de parejas en la Noche 1.

► La mejor promo de Seth Rollins

El Campeón Mundial de Peso Pesado realizó una promo que recientemente fue elogiada por Kevin Nash:

«Me pareció que la promo de Rollins en Raw fue probablemente la mejor que haya hecho jamás. Básicamente le dijo a Cody: ‘Esta es tu última oportunidad'», dice el miembro del Salón de la Fama en Kliq This.

Una especulación que podemos hacer con respecto a que Rollins se una a Rhodes es que «The Visionary» va a ayudar a «The American Nightmare» cuando Solo Sikoa y Jimmy Uso aparezcan en su combate con Roman Reigns en «The Grandest Stage of Them All» como hicieron el año pasado. De hecho, podríamos pensar que no solo aparecerá él sino otros luchadores que se han visto afectados por The Bloodline como Kevin Owens o Sami Zayn. Todos contra los malos para acabar de una vez con ellos.