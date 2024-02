«El Campeonato de Roman Reigns, el Campeonato WWE, odio decirlo, ya no es lo que solía ser. Él es el jefe de su propia mesa, no es el jefe de nuestra mesa. Tiene su propia mesita aparte que ya nadie quiere ocupar. Él está en la mesa de los niños. Él mismo se puso allí. Hubo un momento y un lugar en el que Roman Reigns era lo máximo de lo máximo, pero se encargó de volverse obsoleto. Quiso ir por su cuenta, hacer las cosas a su manera. Su título ya no es tan relevante como este y ese es la verdad (…)». Así atacaba recientemente Seth Rollins a Roman Reigns.

► Seth Rollins de Roman Reigns

Sin embargo, en la misma entrevista con Cam Heyward en Not Just Football, «The Visionary» reconoce a «The Tribal Chief». No lo pone por encima de sí mismo pero después de sus muchas críticas y burlas el Campeón Mundial de Peso Completo resalta lo positivo del Campeón Universal Indiscutible WWE.

«Roman Reigns es uno de los mejores en haberlo hecho. Diré cosas buenas sobre él. Es como un hermano para mí, crecimos juntos. No siempre estoy de acuerdo con él, pero indudablemente es uno de los mejores en haberlo hecho».

La mala relación es comprensible pero dejando sus problemas a un lado la verdad es que ellos son las dos Superestrellas de WWE más exitosas de la última década, desde que crearon junto a Dean Ambrose (Jon Moxley) uno de los tríos más grandes de todos los tiempos, The Shield, hasta la actualidad, donde están reinando como campeones mundiales. Y un día ambos van a ser dos veces miembros del Salón de la Fama. Lo han hecho y lo siguen haciendo todo, ¿por qué no darse la mano, reconocerse y continuar triunfando como amigos?

Roman Reigns and Seth Rollins. Joe Anoa’i and Colby Lopez. Best friends forever. pic.twitter.com/jNXPq7e4qU — Nav (@Navtreaks) February 13, 2024