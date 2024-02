RVD revela indumentaria especial para el Dynamite de esta noche

Esta noche en Dynamite, veremos una lucha de tríos entre Samoa Joe, Swerve Strickland y Brian Cage ante Hook, «Hangman» Adam Page y RVD. Y en las últimas horas, Rob Van Dam ha emitido un video en su canal de YouTube.

En el mismo ,ha revelado la indumentaria especial que utilizará para el show de esta noche, en su segunda lucha en AEW este año. Esto fue lo que dijo RVD de su indumentaria especial:

► RVD revela la indumentaria que utilizará esta noche en Dynamite

«¡No he visto el atuendo todavía, pero lo estaba desgarrando mientras hablábamos antes y ahora lo estoy sacando! El color del yin y el yang, negro y blanco. Un montón de detalle en ese. Tengo que asegurarme de verme bronceado como un maldito para usar blanco. ¡Hombre, ni siquiera puedes decir que es blanco con tanto detalle en este! ¡Guau, ese se ve genial!



«¡Whoa, qué onda, man! Me encanta, ¿sí? ¿Son esos dados? Son dados, ¿qué, sí, mira eso? Al principio pensé que eran fantasmas o algo así, ¿y puedes, oh sí, veo los dados, es más evidente creo que en la parte de atrás, puedo ver algunos de los bordes cuadrados? ¡Hombre, eso está genial!»