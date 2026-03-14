Kevin Knight se ve como Campeón AEW: “Ya vivo así”

Kevin Knight habla antes de AEW Revolution -en una reciente entrevista con Uncrowned– sobre su mentalidad de campeón y su objetivo de volver a pelear por el título mundial. En el PPV de mañana de la casa Élite, él, su inseparable compañero de equipo «Speedball» Mike Bailey y el legendario Místico lucharán contra Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis por el Campeonato Mundial de Tríos. La oportunidad por el cinturón máximo individual que comenta la tuvo contra MJF, que en el mismo evento expondrá la corona ante «Hangman» Adam Page, en Dynamite el 4 de marzo.

► En palabras de Kevin Knight

Mentalidad de campeón y la “manifestación”

“Practico la manifestación, es simplemente una mentalidad diferente. Prácticamente ya vivo como si fuera campeón mundial o campeón en parejas, ya tengo esa sensación. Así, cuando finalmente ganemos esos títulos, ya sé cómo actuar. Ya estoy en ese espacio mental. Ya estoy trabajando como si fuera un campeón.”

“Así es como me mantengo listo. Cuando llega el momento, no me abruma, y eso hace que el camino continúe. Cuando las cosas pasan para ti, tienes que aprovechar esa oportunidad lo mejor posible. Así es como me mantengo paciente.”

Las oportunidades que está recibiendo en AEW

“Se te lanzan muchas cosas, pero cuando eso pasa es porque saben que puedes manejarlo. El hecho de que apenas ganamos los títulos de tríos y cada uno empezó a perseguir aspiraciones individuales demuestra que la empresa tiene mucha confianza en nosotros como luchadores.”

“Yo lo tomo como un desafío y como algo positivo. Incluso cuando tenemos oro, seguimos buscando más. No es imposible ser doble o incluso triple campeón en esta empresa. Las posibilidades son infinitas, y ‘Speedball’ y yo tenemos mucha hambre.”

Su lucha por el Campeonato Mundial de AEW

“Fue una gran prueba porque cuando estaba ahí afuera no me sentí fuera de lugar. No sentí que tuviera que demostrar que merecía estar allí.”

“Sentí que estaba exactamente donde debía estar y listo para ese foco. Y como vimos en la lucha, tuve el campeonato por unos 10, 12 o 13 segundos. Si no hubiera sido por una salida rápida, ahora mismo sería campeón mundial.”

Su objetivo: volver a pelear por el título

“Estoy ansioso por volver ahí, ya sea contra MJF o contra ‘Hangman’ en la próxima lucha por el título mundial.”

“No me sentí fuera de lugar, no me vi fuera de lugar, y cada semana sigo mejorando. Cuando llegue la oportunidad otra vez, quiero estar preparado para esas tácticas tramposas. Sea MJF o ‘Hangman’, quien sea el campeón, quiero esa oportunidad por el título otra vez.”

Lo que ha aprendido del ascenso de Swerve Strickland

“Puedes aprender mucho de todos, pero de Swerve en particular. Él se transformó frente a nuestros ojos.”

“¿Era material de campeón mundial cuando llegó a AEW? No lo sé, pero trabajó hasta volverse innegable.”

“Fue genial ver su recorrido desde ser un exluchador de WWE, luego campeón en parejas y después campeón mundial. Puedes ver esa transformación.”

Encontrar su propio camino al título

“Quizá no de la forma en que él lo hizo. Él y ‘Hangman’ llevaron su rivalidad a niveles muy locos: casas quemadas, pistolas de grapas, mucha sangre.”

“Tal vez yo encuentre una forma un poco más segura de llegar a ese campeonato mundial. Pero fue genial ver su camino y aprender de ello, haciéndolo a mi manera.”

La evolución constante como luchador

“Siento que llega un momento en el que algo hace clic, pero luego hay otras cinco cosas en las que tienes que trabajar.”

“Es como pasar a un nuevo nivel en un videojuego. Llegas a ese nivel, pero ahora hay cinco rivales más difíciles o cosas nuevas que considerar.”

“Con cada lucha y cada situación — ya sea una promo, algo backstage o un combate — siempre hay algo que aprender.”

La presión como parte del éxito

“Si eres mediocre, no hay mucha presión. Cuando dicen que hay presión, significa que tienen altas expectativas.”

“Eso significa que esperan mucho de ti, y eso es algo bueno. Si nadie esperara nada de ti, no habría presión.”

“El hecho de que haya presión y que haya gente mirando solo me ayuda a rendir mejor.”