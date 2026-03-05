MJF retiene el Campeonato AEW ante Kevin Knight

La lucha nació luego de que en Collision, MJF se quejara amargamente de que su próxima defensa del Campeonato Mundial AEW ante “Hangman” Adam Page será un Texas Deathmatch. Kevin Knight lo llamó llorón en su cara… y así se ganó esta oportunidad titular.

Antes siquiera de iniciar el combate, MJF abofeteó al retador durante la presentación. El encuentro comenzó con intercambios de derribadas de brazo. Knight tomó ventaja castigando el brazo del campeón con un torniquete, pero MJF respondió con un piquete a los ojos que el réferi no vio. Aun así, Knight lo derribó con tres potentes tacleadas de hombro y lo arrinconó con pisotones antes de intentar el UFO Splash. MJF se apartó a tiempo y conectó rodillazo al abdomen.

En uno de los momentos más burlones, MJF fue a las cuerdas y humilló a Knight, desatando los abucheos del público. El campeón sobrevivió a un par de rodadas a espaldas y luego castigó con violencia, lanzando a Knight de esquinero a esquinero con brutal impacto contra el tensor.

Knight reaccionó con súper lazo y patadas voladoras, logrando conectar finalmente el UFO Splash… pero solo obtuvo dos segundos. Afuera del ring, Knight voló con tope suicida y más tarde con un impresionante moonsault desde la barricada que dejó tendido al campeón.

► Momentos Clave

En la recta final, MJF quedó colgado de cabeza en las cuerdas y Knight lo castigó con un espectacular Coast to Coast, luego vino otro UFO Splash que parecía definitivo… pero el réferi, al intentar apartarse, parece haberse lesionado y no realizó el conteo con rapidez, provocando una lluvia de abucheos.

MJF aprovechó la confusión y conectó su DDT sobre Kevin Knight para sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo polémico, MJF llegará el 15 de marzo a su defensa ante “Hangman” Adam Page todavía como Campeón Mundial de Peso Completo AEW, aunque dejando muchas dudas sobre la legitimidad de su victoria.