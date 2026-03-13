MJF: «Si me voy de AEW… ¿WrestleMania?»

MJF, actual Campeón Mundial AEW, habla de su lucha en Revolution 2026, qué pasaría si saliera de All Elite Wrestling, su éxito fuera de la lucha libre y más. Todo esto en una reciente entrevista con nuestra compañera Denise Salcedo cuando falta un día para el PPV donde defenderá el título ante el exmonarca «Hangman» Adam Page.

► En palabras de MJF

Su combate contra Hangman Adam Page en Revolution

“Sé que soy prácticamente lo opuesto al tipo de atleta que debería estar en un Texas Death Match. Yo soy lo que llamarías un luchador profesional, mientras que Hangman es más bien un tipo de basura del deathmatch indie. Por eso se le dan tan bien este tipo de combates. Pero no veo ninguna realidad en la que vaya a perder esta lucha de ninguna forma. Francamente, tampoco veo una realidad en la que pierda este campeonato. Estoy en una racha increíble ahora mismo y ya he derrotado a algunos de los mejores de este deporte. Si le gano, se acabó: nunca más tendré que lidiar con este tipo ni tendrá otra oportunidad de mirar mi campeonato mundial.”

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Su confianza como campeón mundial de AEW

“No voy a perder. No puedo perder. Soy el mejor luchador profesional del mundo. Para Hangman Adam Page, esto es su último baile. Puede que no vaya a ser divertido para mí, puede que sea brutal, gráfico y muy duro, pero el resultado va a ser el mismo: seguiré siendo campeón.”

La diferencia entre su primer reinado y el actual

“Mi primer reinado se trataba de cantidad: quería ser el campeón mundial más joven y el que más tiempo mantuviera el título. Este reinado no va de cantidad, va de calidad. Este reinado va a pasar a la historia como el mejor reinado del Campeonato Mundial de AEW en la historia de nuestra compañía.”

Su estilo en las promos

“Cada vez que salgo ahí fuera no es una promo ni una entrevista. Simplemente soy yo hablando. Eso es lo que me separa de los demás: todos los demás están actuando, están interpretando un papel. Yo no estoy interpretando nada. Simplemente estoy siendo Maxwell Jacob Friedman. Soy una estrella. Soy mejor que todos los que se suben al ring conmigo. Soy increíble en el ring, increíble con el micrófono, increíble haciendo relaciones públicas. Ponme delante de cualquier cámara o emisora de radio y voy a vender mi empresa mejor que nadie.”

Cómo llegó a convertirse en la cara de una gran empresa

“Siempre supe que tenía la capacidad de ser el abanderado y la cara de una gran promotora. Solo era cuestión de que alguien me diera la pelota. Pero nadie quería dármela porque yo era, en el mejor de los casos, un chico judío de Long Island de 1,78 que no parecía gran cosa. Así que no tuve otra opción que morder los dedos de quienes tenían la pelota, robársela y salir corriendo. Desde entonces nadie ha sido capaz de detenerme.”

Best professional wrestler in the World. Run of a lifetime. Holder of the grandest prize of em all. pic.twitter.com/zdODYNbKZd — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) March 5, 2026

Su futuro en AEW

“No puedo decir ‘nunca’ en el wrestling, porque en este negocio nunca se sabe. Pero, si me preguntas mi opinión sincera, AEW es mi compañía. Soy la mayor estrella que tiene esta empresa. Soy la estrella que esta empresa necesita. Si me voy, esta empresa se acabó. Nadie genera tanto ruido como yo, nadie es tan gran atractivo para el público como yo, nadie es tan bueno en el ring ni con el micrófono como yo.”

Su éxito fuera del wrestling

“Soy un tipo que ha salido en la película de Netflix más vista de la historia. Tengo una película de Universal que se estrena en diciembre, Violent Night 2, y hay otros proyectos en Hollywood de los que todavía no puedo hablar. Las cosas son grandes ahora mismo y estoy orgulloso de ser, sin ninguna duda, una de las razones por las que AEW está teniendo tanto éxito en 2026.”

El salario de los luchadores y el modelo de AEW

“Somos los mejores luchadores del mundo, y eso es un hecho. Gente como Swerve Strickland, Hangman Page, Samoa Joe, Kenny Omega, Bandido, Kyle Fletcher, Kazuchika Okada o Jon Moxley. Podría seguir nombrando luchadores hasta quedarme sin aire. Somos atletas de primer nivel. No somos modelos ni exjugadores de otros deportes que decidieron probar suerte. Esto es lo que siempre quisimos hacer y hemos perfeccionado nuestro oficio al máximo nivel. Por eso nos pagan lo que merecemos.”

La importancia de cobrar lo que vale su talento

“Mi legado no es tener un momento en WrestleMania. Mi legado es que mis hijos puedan ir a cualquier escuela que quieran, comer en cualquier restaurante que quieran y vivir bien gracias a que me pagan lo que valgo. No voy a aceptar menos dinero solo para decir que tuve cierto momento. Lo que hacemos es increíblemente duro, increíblemente doloroso y nos mantiene lejos de nuestras familias. Por eso es importante pagar a los luchadores lo que valen.”

El impacto de AEW en la industria

“Ya vimos lo que pasa cuando el wrestling no tiene una alternativa: la gente se vuelve complaciente, no se esfuerza creativamente ni atléticamente porque no tienen a dónde ir. AEW hace que el wrestling sea mejor en todos los aspectos. Y estoy muy orgulloso de lo que está pasando en 2026: las audiencias suben, la venta de entradas sube y el impulso de la empresa también. La gente vuelve a hablar de AEW de forma positiva, más que en mucho tiempo, y yo voy a atribuirme parte del mérito.”