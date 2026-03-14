Rating AEW Dynamite 11 de marzo 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Willow Nightingale vs. Persephone.

Las luchas presentadas fueron

Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Brody King venció a talento local (* 1/2) David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****) Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

► Los números de AEW Dynamite 11 de marzo 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 619 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 650 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,12 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 12 de marzo de 2025, Dynamite atrajo a 628.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 13 de marzo de 2024 atrajo a 798.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,27.