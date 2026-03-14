Mercedes Moné: «El mayor obstáculo son los hombres»

Mercedes Moné habla sobre la desigualdad en la lucha libre profesional, la importancia de la igualdad salarial y su objetivo de abrir más oportunidades para las mujeres en el deporte. «The CEO» asegura en una reciente entrevista con The Sackhoff Show que las mujeres ya han demostrado que pueden generar el mismo dinero que los hombres.

► En palabras de Mercedes Moné

La igualdad salarial en la lucha libre y el deporte

“En el deporte en el que estoy, la lucha libre profesional, se demuestra cada semana: en los ratings de televisión, en las ventas de mercancía y en los fans que vienen con sus carteles sabiendo que compraron una entrada para ver a las mujeres. Está demostrado que hacemos lo mismo que los hombres, así que ¿por qué no recibir el mismo pago? ¿Por qué no ganar lo mismo? ¿Por qué no tener la misma cantidad de tiempo en televisión que ellos? Eso es lo que estoy aquí para demostrar.”

Su objetivo: abrir puertas para las mujeres

“He tenido la oportunidad de lograr muchas cosas gracias al trabajo duro que he puesto durante toda mi carrera. Fui la primera mujer en protagonizar el evento estelar de un pay-per-view y la primera mujer afroamericana en cerrar WrestleMania. He conseguido muchos ‘primeros’. Mi mayor objetivo es que eso ocurra para mujeres en todo el mundo y que tengan un lugar donde sepan que si yo puedo hacerlo, ellas también pueden. Si yo puedo cumplir mis sueños, ellas también. Si yo puedo cerrar un evento, ellas también.”

Inspirar a la próxima generación

“Si puedo ser la mujer número uno en el deporte y la mejor pagada, entonces ustedes también pueden lograrlo. Eso es lo que quiero para las mujeres en la lucha libre profesional y para las mujeres en el deporte en todo el mundo.”

El mayor obstáculo para la igualdad

“El mayor obstáculo son los hombres. Muchas veces demostramos lo que podemos hacer, pero nunca es consistente para ellos. Es como: ‘les damos una oportunidad, lo hicieron bien… pero no dejemos que sean mejores que nosotros, hay que quitársela’. Es como dar un hueso y luego quitárselo.”

La falta de consistencia en las oportunidades

“Lo que tienen que entender es que está bien darnos el mismo respeto y el mismo tiempo, y no quitárnoslo después. Hay que hacerlo cada semana, no darnos una palmada en la espalda y decir: ‘puedes ser evento estelar este mes’, pero luego el próximo año todo vuelve a ser sobre nosotros. Se trata de consistencia.”

Tomar el lugar que les corresponde

“La sociedad está acostumbrada a rebajar a las mujeres. Pero nosotras ya no podemos rebajarnos ni quedarnos atrás esperando nuestro turno. No. Vamos a tomarlo. Yo voy a tomarlo y voy a ser consistente con ello. Como mujeres tenemos que decir: ‘no, este lugar es nuestro, gracias’.”

Conocer tu valor en la industria

“En este negocio tienes que tener ego, porque nuestro trabajo es vendernos a nosotros mismos. Tienes que saber cuánto vales. Yo soy la CEO de mi propia marca y tengo que venderme cada día. Con el tiempo te vuelves muy buena diciéndole a la gente cuánto vales, especialmente cuando te rechazan una y otra vez.”