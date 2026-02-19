Kevin Knight derrota a The Beast Mortos

Kevin Knight se enfrentó a The Beast Mortos en un duelo donde la agilidad chocó contra la fuerza bruta, lo que fue una gran combinación de estilos.

Knight sorprendió de inmediato enviando a Mortos fuera del ring para lanzarse con una zambullida. De regreso al cuadrilátero, intentó mantener el ritmo, pero la Bestia lo derribó con fuerza y lo mandó contra la esquina. Kevin esquivó en el último segundo, provocando que Mortos terminara otra vez en ringside, donde el “Jet” volvió a volar con otra gran zambullida que lo dejó tendido.

Mortos recuperó el control con un abrazo de oso que obligó a Kevin a buscar las cuerdas para romper el castigo. Knight intentó reaccionar, pero fue enviado al exterior, donde esta vez fue la Bestia quien se lanzó por encima de las cuerdas para derribarlo.

Mortos devolvió a Knight al ring y lo castigó con un lazo en la esquina seguido de un enorme Samoan Drop que le dio una cuenta de dos. El dominio parecía inclinarse del lado del enmascarado.

► Momentos Clave

Kevin logró cambiar el rumbo con una patada voladora. Tras un intercambio, levantó a Mortos para aplicarle un body slam y luego un splash que no fue suficiente. Mortos bloqueó un intento de DDT desde la esquina y respondió con un cabezazo, pero Knight reaccionó con unas tijeras que dejaron servido el DDT en el centro del ring.

Con la Bestia debilitada, Kevin Knight subió a lo más alto del esquinero y conectó su espectacular UFO Splash para conseguir la cuenta de tres y sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Knight consigue una gran victoria individual, aunque por el momento no parece tener mayor repercusión.