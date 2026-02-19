AEW Dynamite: Las Brawling Birds debutan con victoria sobre B3CCA y Viva Van

AEW Dynamite 18 de febrero 2026.

El debut en televisión de The Brawling Birds, la dupla que han formado Alex Windsor y Jamie Hayter, se llevó a cabo en AEW Dynamite. Sus rivales fueron B3CCA y Viva Van.

► Momentos clave

Jamie Hayrer empezó la lucha con Viva Van dando ambas una buena contienda, pero no tardaron las británicas en dominar a Viva Van. Después de unos minutos, Viva Van pudo relevar con B3CCA, quien sorprendió al dominar a ambas.

Sin embargo, las villanas la capturaron, y tras una quebradora de Hayter, la sepultaron con lariats y la finalizaron con el remate de la Hart Foundation, el Hart Attack.

► ¿Y ahora qué?

Fue una lucha corta, pero competitiva. Alex Windor y Jamie Hayter seguramente buscarán escalar en la división de parejas de AEW.

