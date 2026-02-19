CMLL y Maple Leaf Pro Wrestling oficializan alianza histórica

El Consejo Mundial de Lucha Libre y Maple Leaf Pro Wrestling (MLP) hicieron oficial su alianza estratégica durante el programa CMLL Informa. La promoción canadiense, encabezada por el legendario Scott D’Amore, dio así un paso histórico al formalizar la colaboración en la llamada “Catedral de la Lucha Libre”.

► Primer título canadiense en juego en Arena México

La alianza no tardó en dar resultados. Antes de que se oficializara la alianza, este 17 de febrero, el Campeonato Femenil Canadiense de MLP se defendió por primera vez en un evento del CMLL. La campeona Gisele Shaw superó a la ruda Sanely en un combate intenso que marcó su debut en territorio mexicano.

Con un debut soñado en territorio mexicano, Gisele Shaw logró derrotar a Sanely y retener el Campeonato Femenil de Maple Leaf Pro Wrestling.#MartesDeArenaMéxico

► Josh Alexander vs. Esfinge por el Campeonato Canadiense en la Arena México

La actividad continuará este 20 de febrero en el Viernes Espectacular de Arena México. El Campeón Canadiense de MLP, Josh Alexander, estrella también reconocida por su paso en AEW, pondrá en juego su título ante el mexicano Esfinge.

El duelo promete un contraste electrizante entre la potencia técnica de Alexander y la agilidad aérea y carisma del representante del CMLL, elevando aún más el perfil de esta nueva sociedad.

► CMLL refuerza su red internacional

Con este acuerdo, el CMLL amplía su red de alianzas internacionales, que ya incluye colaboraciones con AEW, NJPW, ROH, MLW, RevPro y Stardom. La incorporación de Maple Leaf Pro fortalece la proyección global del Consejo y abre la puerta a intercambios de talento, funciones conjuntas en México y Canadá, y más defensas titulares cruzadas.