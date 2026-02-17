Todos los detalles de la firma de The IInspiration con AEW

El pasado domingo 15 de febrero, Cassie Lee y Jessie McKay, conocidas como The IInspiration, realizaron su inesperado debut en AEW.

► Así fue el debut de The IInspiration, quienes firmaron contrato a varios años con AEW

Sí, ocurrió durante un House Show denominado AEW House Rules Australia, un show sin transmisión televisiva realizado desde el Brisbane Entertainment Centre en Boondall, Queensland, Australia, país de nacimiento de este grupo, que ganó fama en WWE como The IIconics.

Cassie Lee y Jessie McKay vencieron a dos talentos locales, llamadas Aysha y Frankie B.

https://www.instagram.com/reel/DUxgQgyCgLU/

Tras la lucha, The IInspiration hicieron una promo anunciando que son All Elite. ¿Pero, qué significa esto? ¿Que firmaron a tiempo completo con AEW?

La respuesta es sí. Según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, ambas luchadoras han firmado contratos por varios años para ser exclusivas de AEW. De hecho, según se conoció, su llegada a AEW estaba cerrada desde hace un mes.

The IInspiration fueron despedidas de WWE en 2021. Al año, llegaron a TNA Wrestling, pero, se tomaron varios años fuera del ring debido a que estaban cansadas de la lucha libre, y para ser madres.

Las mujeres volvieron a luchar en 2023 en Australia, en eventos pequeños. Luego, retornaron en 2025 a Estados Unidos con TNA, e incluso, en octubre del año pasado, hicieron un crossover en WWE NXT.

Sin embargo, con TNA a mitad del mes pasado llegaron a un acuerdo para romper su relación laboral y ahora recaen en AEW.