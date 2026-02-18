Los shows de House Of Glory pueden seguirse en TrillerTV (bajo suscripción básica), pero el más reciente, City Of Angels, con Andrade de notorio invitado, fue «visto y no visto». Como consecuencia de los problemas que estaba sufriendo el «streaming», promotora y plataforma decidieron emplazar a los seguidores a que disfrutaran de la velada una vez concluida. Sin embargo, nunca volvió a estar disponible, aplazándose su subida hasta desaparecer del listado de eventos de HOG.

Sin embargo, parece que tal precedente no importa a AEW, que permitirá que otro de sus talentos, nada más y nada menos que su principal campeón, compita en la siguiente cita de HOG, No Turning Back, prevista para este viernes 20 de febrero, a celebrarse desde la NYC Arena de New York City (New York, EEUU). Y no una implicación cualquiera: MJF pondrá sobre la mesa su oro ante el controversial Zilla Fatu, quien actualmente ostenta el Campeonato Crown Jewel adscrito a HOG, con un Friedman como emisor del reto días atrás, calificando a Fatu como «nepo baby» y asegurando tener más talento que todo el árbol genealógico del samoano, menciones incluidas a Rikishi y Jey Uso.

Será la segunda vez que el Campeonato Mundial AEW se defienda en la escena independiente, tras el choque donde MJF retuvo la presea ante Alec Price bajo los focos de Limitless Wrestling, un mes atrás. Dentro de la casa Élite, y suponiendo que conserve su estatus frente a Fatu, MJF deberá afrontar nuevo reto cuando luche contra «Hangman» Adam Page en el PPV Revolution (15 de marzo).

Mientras, Andrade regresa a HOG para este No Turning Back, y lo hará desde la posición opuesta, como aspirante a una corona, el título mundial de la casa neoyorquina, sobre la que ya mostró sus intenciones de contender cuando el pasado diciembre atacó al actual monarca, Charles Mason, durante el show Winter Warfare. Hace menos de dos semanas, «el Ídolo» conquistó el magno cetro de GWF.

► No Turning Back: cartel provisional

Y la presencia de AEW no acaba ahí, pues HOG también ha anunciado que Private Party competirán en No Turning Back. Seguidamente, todo lo anunciado para la función.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Zilla Fatu

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO HOG: Charles Mason (c) vs. Andrade

Private Party vs. ?

Gabby Forza vs. Amiira Bahar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House Of Glory Wrestling (@hogwrestling)