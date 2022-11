Ken Shamrock volvería a WWE si tuviera sentido

Últimamente, Ken Shamrock ha estado hablando bastante sobre su carrera como Superestrella de WWE. No fue demasiado longeva pero ayudó a darle legitimidad a la lucha libre e introdujo muchos elementos de la MMA, principalmente, llaves y técnicas de rendición. Podría haber dado mucho más si las cosas hubieran salido de manera diferente pero él tomó la decisión de irse en 1999 y nunca ha vuelto. Sí estuvo trabajando en otras compañías importantes como NJPW o IMPACT! Wrestling así como el circuito independiente.

► Ken Shamrock volvería a WWE

«Creo que en este punto de mi carrera, ya los superamos», con estas palabras, Shamrock parecía cerrar la puerta a volver a la organización McMahon en algún momento futuro mientras hablaba recientemente en The Ten Count. No obstante, en realidad está abierto a que eso pueda suceder, siempre y cuando la idea tenga sentido. Aunque no está de más que aclaremos que no tenemos conocimiento de que en WWE estén interesados en que vuelva ni tampoco acerca de que haya habido conversaciones para un nuevo acuerdo entre las dos partes.

«Sabes, como dije, no es que diría que no. Obviamente, tendría que mirar y asegurarme de que fuera lo correcto. Tendría que tener sentido, ¿verdad? Así que sí, por supuesto, si tuviera sentido, sí. Pero en este momento, hombre, tengo tantas cosas en marcha que hemos estado planeando… Van a estar sucediendo muchas cosas».

¿Creéis que algún día Ken Shamrock va a volver a WWE?