Dan Hooker contempla pelear en UFC 284 en Australia

Dan Hooker acaba de pelear y ya tiene una fecha en mente para su regreso. El peso ligero de UFC tiene como objetivo una pelea en UFC 284, que se llevará a cabo en Perth, Australia, el 11 de febrero. La solicitud a UFC se produce después de su victoria por nocaut técnico sobre Claudio Puelles en la cartelera principal de UFC 281 del sábado .

“Siento que merezco pelear en el primer cartel. Siento que he hecho lo suficiente para ganarme un lugar en ese cartel. Dije (pelearé) absolutamente cualquiera que quiera venir y pelear en esa fecha. Será bueno entrenar con mi compañero de entrenamiento, Alexander Volkanovski, para esa fecha, para esa tarjeta. Así que cualquier hombre para esa cita».

Hooker no está interesado en llamar a nadie para el evento. Principalmente solo se preocupa por llegar a pelear cerca de casa.

“El mejor nombre que levante la mano para esa fecha la obtendrá. Pelearé absolutamente con cualquiera, como toda mi carrera. Quiero pelear contra los mejores”.

Hooker estaba en una racha de dos peleas y 1-4 en sus últimas cinco peleas al ingresar a UFC 281. La victoria lo puso de nuevo en la columna de victorias e hizo mucho por su bienestar mental.

“Eso fue especial para mí. Eso fue especial para mí. Obviamente para demostrárselo a todos y cosas así, pero fue especial para mí porque di todo por sentado«.

“Tomé ir al gimnasio todos los días por sentado. Estaba rodeado de mis compañeros de entrenamiento y de los mejores entrenadores del mundo, lo daba por sentado. Puedo admitir eso. Y no fue hasta que me quitaron a esas personas, que estaba solo y alejado de ellas y haciéndolo en esas circunstancias, que me di cuenta de cuánto significaban realmente esas personas para mí. Siento que todas las personas con las que hablé podrían tener una idea de cómo amaba este campo de entrenamiento».