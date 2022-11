Ken Shamrock: "Me fui de WWE porque no me veían como estelar"

Ken Shamrock recuerda qué lo motivó a dejar WWF en 1999, luego de haber ganado el torneo King of the Ring 1998. Quería tener grandes rivalidades.

Con un gran e inigualable legado en las MMA, Ken Shamrock también logró tener mucho éxito en la lucha libre profesional. De hecho, primero empezó en la lucha libre profesional en Estados Unidos y Japón y fue en este país en donde dio el salto a las MMA en la mítica empresa Pancrase Hybrid Wrestling en 1993.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a UFC ese mismo año, en donde estuvo tres años, pero dejó grandes peleas para la historia y posteriormente, de 1997 a 1999, estuvo en WWE. En esta empresa, ganó el King of the Ring, fue Campeón Intercontinental WWF y Campeón de Parejas WWF junto a Big Boss Man, pero decidió dejar la compañía.

► Ken Shamrock recuerda qué lo motivó a abandonar WWE

Ahora, en una reciente entrevista para el canal de YouTube VLAD TV, Shamrock recordó la razón por la cual decidió marcharse de la empresa, diciendo que sentía que podía estar en una mejor posición en el cartel, pero que se empeñaban en ponerlo en rivalidades que para él no hacían sentido y lejos del campeonato mundial. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Creo que mi última lucha fue contra Chris Jericho. Creo… podría estar equivocado, ya no lo recuerdo, pero siento que ese fue mi último combate en WWE. Para ese entonces, ya sentía que me estaban poniendo demasiado en grupos [primero The Corporation y luego The Union], ya tenía eso en mi mente.

«Y al entrar en rivalidad con Jericho, supe que ahora era simplemente una especie de elemento secundario en el cartel y la programación televisiva. Quiero decir, no solo con Jericho, sino también me pusieron en cualquier historia aleatoria que saliera.

«Ninguna de mis rivalidades al final de mi etapa allí tenía ningún sentido. Simplemente, no sentía que ellos supieran qué hacer conmigo. Y, desde ese momento, sentí como que, simplemente estaba allí por estar y que ya estaba acabado allí y que no tenía nada más qué hacer allí».