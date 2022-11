Karl Anderson aclara su actual estatus con NJPW

Karl Anderson es el actual Campeón NEVER Openweight en NJPW mientras da sus primeros pasos tras su regreso a WWE. El 5 de noviembre se encontró con un conflicto de fechas pues estaba reservado tanto para luchar en Crown Jewel como en Battle Autumn; finalmente, lo terminó haciendo en el evento premium de Arabia Saudí de la compañía McMahon, lo que llevó a la cancelación de su defensa del título ante Hikuleo en el show de la organización japonesa. De momento, no se ha anunciado una nueva fecha para dicho combate.

► El estatus de Karl Anderson con NJPW

De todas maneras, el integrante de The OC vuelve a poner en claro que no va a dejar vacante el cinturón, así que antes o después va a volver al país del sol naciente para continuar con su reinado. Eso mismo pone en claro en su reciente entrevista en After The Bell. Qué lástima que esta historia no esté sirviendo para que las dos empresas trabajen juntas.

«Voy a volver a mi tiempo. New Japan Pro-Wrestling suele despojar a sus campeones cuando no pueden trabajar en un evento. Se mostraron indulgentes porque anunciaron el combate cuando no habíamos estado totalmente de acuerdo con lo que íbamos a hacer. Se acercaban las fechas… Voy a regresar y defender mi campeonato. Le envié un mensaje a Rocky Romero, es un gran amigo y uno de los hermanos de la oficina, y dije: ‘No puedo esperar para anunciar esta fecha porque esta gente realmente me está odiando en este momento’. Me quedo con este título y nunca lo devuelvo».

¿Os gusta que Karl Anderson esté luchando de nuevo en WWE?