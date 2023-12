Kelani Jordan ha tenido unos últimos seis meses magníficos en NXT, hasta el punto de estar en el Iron Survivor Challenge de Deadline 2023. Pero no se detendrá. La semana pasada, ya avisaba:

«Oh, estoy emocionada, estoy encantada, y entré a esta lucha con un deseo de demostrar algo porque todos sabemos que el Torneo Breakout no resultó a mi favor, pero todos sabemos quién realmente destacó (…) Saldré victoriosa en NXT Deadline y demostraré a todos por qué Kelani Jordan es una fuerza a tener en cuenta».

► El éxito de Kelani Jordan

Y ahora que faltan solo tres días para el evento premium, vuelve a hacerlo, en esta ocasión hablando con Denise Salcedo, quien le pregunta por este medio año de éxito que ha tenido, a lo que la joven luchadora contesta animando a los fanáticos a que esperen a lo que se avecina para ella.

«Es tan gratificante. Es increíble porque, como dijiste, hace unos seis o siete meses, tuve mi primera lucha debut en Level Up. Ahora, al ver lo lejos que he llegado para estar en el evento principal como el Iron Survivor Challenge, el segundo en importancia, estoy muy feliz. Nunca hubiera pensado… Entonces, pienso, si pude lograr esto en seis meses, imagina lo lejos que llegaré en los próximos seis meses«.

► El cartel de NXT Deadline 2023

The field for this year's Iron Survivor Challenge Matches is set!

Who will emerge from #NXTDeadline victorious? 🤔

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/YOgLeiTjRw pic.twitter.com/O5ccvawojQ

— WWE NXT (@WWENXT) December 6, 2023