WWE creó el programa Next In Line (NIL) para buscar talento entre los atletas universitarios en todo tipo de disciplinas. Hoy anuncian la firma de 14 nombres que intentarán convertirse en Superestrellas.

► WWE firma a 14 atletas del (NIL)

WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy la firma de 14 atletas universitarios para su galardonado programa NIL, que proporciona un claro camino desde el atletismo universitario hacia la WWE.

En el segundo aniversario de la creación del programa NIL de WWE, la cuarta clase de atletas incluye a dos de los luchadores mejor clasificados del país, el dos veces All-American Lucas Davison de la Universidad de Míchigan y el ex campeón de la Big 12 Stephen Buchanan de la Universidad de Oklahoma. La clase también incluye a la primera atleta de acrobacias de la WWE, Bayley Humphrey, de la Universidad de Baylor, el primer jugador de béisbol, Adam Berghorst, de Indiana State, y el primer animador masculino, Slane Glover de Ohio State.

La cuarta clase Next In Line incluye atletas de 14 universidades diferentes y diez conferencias de la NCAA.

El programa Next In Line de WWE ha firmado a 60 atletas universitarios desde su inicio en diciembre de 2021. Siete atletas han firmado contratos de desarrollo a tiempo completo con la WWE y entrenan durante todo el año en el WWE Performance Center en Orlando.

El programa sirve para reclutar y desarrollar posibles futuras Superestrellas y continúa mejorando el proceso de desarrollo de talento de WWE a través de colaboraciones con atletas universitarios de diversos antecedentes atléticos. WWE ha firmado atletas de 15 deportes diferentes, incluidos 42 miembros de conferencias Power-Five. Los miembros del programa han obtenido 18 campeonatos de la NCAA, 34 campeonatos de conferencias y 55 honores de All-American.

Todas las asociaciones con atletas cuentan con acceso al moderno WWE Performance Center en Orlando, Florida, además de recursos en toda la organización, como construcción de marca, entrenamiento en medios, promoción de eventos en vivo, redacción creativa y relaciones comunitarias. Al completar el programa NIL, los atletas pueden tener la oportunidad exclusiva de recibir una oferta de contrato de WWE.

Los atletas del programa cuentan con impresionantes seguidores en redes sociales, con más de 12 millones de seguidores combinados en TikTok y casi cinco millones de seguidores combinados en Instagram. WWE actualmente tiene una de las bases de fans más grandes en TikTok, con más de 25 millones de seguidores y más de 30 millones de seguidores en Instagram.

