«Oh, estoy emocionada, estoy encantada, y entré a esta lucha con un deseo de demostrar algo porque todos sabemos que el Torneo Breakout no resultó a mi favor, pero todos sabemos quién realmente destacó. Así que cuando entré al ring hoy, sabía que tenía que darlo todo. Sabía que tenía que demostrar mi valía. Kiana, es inteligente, es poderosa, pero la mejor mujer ganó hoy». Esto decía Kelani Jordan recientemente sobre su próxima lucha en NXT Deadline 2023, en la que podría convertirse en retadora al Campeonato Femenil.

Y para sacar lo mejor de esta oportunidad, de sí misma cada vez que pisa el cuadrilátero de la marca amarilla, está aprendiendo de los mejores. En su reciente entrevista con Denise Salcedo la joven promesa de WWE señala a Bryan Danielson, Bianca Belair y Rob Van Dam.

«Sí, absolutamente. Comenzando por el aspecto en el ring, diría que RVD es alguien cuyo estilo me encanta. Me gusta su autenticidad, cómo es sin disculpas y eso es algo a lo que aspiro. Quiero que la gente pueda identificarse conmigo.

«Además, Bianca Belair es alguien que me inspira porque es tan elegante, pero también tan poderosa, y tiene ese toque de atrevimiento en el que no permite que nadie la pase por encima.»

«Hablando de promos, me encanta escuchar a Daniel Bryan hacer sus promos, tiene mucha energía y es genial ver su evolución desde cómo empezó con las promos hasta donde estaba cuando las hacía.»

