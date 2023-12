La loca idea que propone Bully Ray para Damage CTRL

«Me interesa ver cómo va a resultar esto. ¿Habrá tensión dentro de Damage CTRL? Siento que Bayley ha sido un poco excluida, aquí y allá. Tal vez ella no lo vea, pero yo sí lo percibo… Creo que Kairi, IYO y Asuka van a darle completamente la espalda a Bayley. Lo que me intriga es ver qué va a hacer Dakota y dónde se posicionará en todo eso. Esa es mi opinión. Cuídate las espaldas, Bayley.» Mickie James avisaba recientemente de una posible traición en Damage CTRL.

► La idea de Bully Ray

Y desde el mismo episodio de Busted Open Radio, así como desde IMPACT, otro gran nombre de la industria tiene otra idea para la facción de WWE. Bully Ray propone cómo puede revitalizarse a Bayley, Dakota Kai, IYO SKY, Kairi Sane y Asuka después de la derrota que sufrieron la lucha WarGames en Survivor Series 2023.

«Aquí está la única luz al final del túnel que veo… y puede que esté agarrándome de algo, pero creo que a mucha gente le gustaría ver esto. Damage CTRL traiciona a Bayley. Charlotte [Flair] y Becky [Lynch] muestran simpatía hacia Bayley, y luego regresa Mercedes [Mone], y se reúnen las Cuatro Jinetas, y las Cuatro Jinetas avanzan hacia WrestleMania 40.»

Y ahora es cuando un servidor lamenta no haber compartido esta misma idea cuando redactó la nota sobre Mickie James pues precisamente se le ocurrió que eso podría suceder. No que podría suceder sino que sería fantástico que The Four Horsewomen se reunieran contra las cuatro rudas que traicionaron a The Role Model. En cuanto al regreso de The CEO, no hace mucho comentaba:

«No veo la hora de regresar al ring. Pueden esperar mi retorno con alguna empresa de lucha en 2024. Sin duda, estoy ansiosa por volver al cuadrilátero. Es donde me siento más en casa. Es donde me siento viva. Simplemente no puedo esperar para volver. He estado sanando en todos los aspectos: mental, física y espiritualmente, en todos los sentidos. Estoy realmente emocionada por regresar a mi hábitat y hacer lo que mejor sé hacer,».