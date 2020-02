En Survivor Series 2019 confirmamos que Keith Lee es una de las mayores estrellas de NXT, un luchador que podría ser realmente importante en el futuro de WWE. En realidad fue una prueba más, pero por lo visto, tanto entonces como en los meses siguientes hasta ahora, cumplió con creces. También tuvo la oportunidad de mostrar su talento en otro PPV importante como Royal Rumble 2020. Por ahora no se ha confirmado nada respecto a una futura aparición en las dos marcas principales, pero sigue triunfando en la amarilla como Campeón de Norteamérica.

► ¿Keith Lee en WrestleMania 36?

No se ha confirmado pero sí se están haciendo especulaciones, y la principal, o la más interesante, es si Lee podría estar en WrestleMania 36. Puede que sí, puede que no, esto dice Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio.

«Ahora mismo, Keith Lee no forma parte del cartel. Y probablemente no lo hará porque sí que estará en el cartel la noche anterior».

WWE no tiene previsto en este momento la presencia del campeón en «La Vitrina de los Inmortales». Pero es de suponer que sí que estará la noche antes en NXT TakeOver: Tampa defendiendo su título. Tampoco tendría demasiado sentido quizá que Lee fuera al magno evento. Aunque no sería una mala oportunidad para seguir mostrándose. No en un mano a mano pero ¿por qué no en la campal en honor de André el Gigante?

En cuanto a la defensa que tendría Lee en el nuevo especial de la marca amarilla, si tenemos en cuenta los últimos sucesos podríamos pensar que será Dominik Dijakovic. Pero pensando en todas las veces que se han enfrentado, quizá otro luchador o luchadores entren en la ecuación.