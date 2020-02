El jueves de la semana que viene, The Fiend va a verse las caras con Bill Goldberg en el Super ShowDown 2020 en defensa del Campeonato Universal. El viernes pasado tuvieron su primer encontronazo físico en televisión, recibiendo el monarca una lanza de su oponente, que estaba preparado para aplicarle otra cuando el demonio desapareció de la escena entre risas con la ayuda de la luz apagada.

Después del combate en Arabia Saudita, todo indica que el campeón comenzará una rivalidad con Roman Reigns hacia un mano a mano en WrestleMania 36. El samoano tendrá que triunfar en la Cámara de la Eliminación (no confirmada aún) de Elimination Chamber 2020.

► The Fiend ataca a Jerry Lawler y ahora…

Dos oponentes enormes con los que Fiend tendrá que lidiar pero aún así está pensando en otros. En el más reciente episodio de su podcast, Jerry Lawler sacó a la luz una conversación que tuvo con el luchador después de aquella vez que lo atacó en Raw. WWE no les permitiría a ambos enfrentarse, nunca permitirá que el miembro del Salón de la Fama vuelva a los encordados. Pero podrían hacerlo en otra empresa.

«Después de aquello que hicimos en Raw antes de que volviera a la mesa de comentaristas, se acercó a mí y me dijo: ‘King, me encantaría trabajar contigo en Memphis’«.

Fuera o dentro del imperio McMahon, parece improbable que ocurra. Pero fuera de mismo sí que habría una posibilidad. Lawler sigue en activo en los encordados, no de forma habitual, pero todavía no se ha retirado. Por otro lado, eso no podría ocurrir tampoco si la empresa no se lo permite al Campeón Universal.

Parece que este combate va a quedarse en nuestra imaginación, como tantos otros. Pero tampoco podemos quejarnos respecto a lo que se avecina para el monarca. Y él debería centrarse en su actual oponente si no quiere perder el título dentro de unos días.