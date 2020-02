Con precaución: la herida en la cabeza de Shinsuke Nakamura

Parece que Shinsuke Nakamura se ha quedado sin argumentos para seguir enfrentando a Braun Strowman por el Campeonato Intercontinental. De momento, no se ha confirmado un combate entre ambos para el Super ShowDown 2020, aunque parece que lo tendrán. Porque el monarca va a estar en el evento, salvo sorpresa, y necesitará un oponente. Pero veremos qué pasa en los próximos días y si se hace oficial una lucha entre los dos por el título para Arabia Saudita.

► La herida en la cabeza de Shinsuke Nakamura

Podría temerse por la participación de japonés debido al combate que tuvieron el viernes, después del cual acabó lastimado. No obstante, creemos que no tendría problema para estar en el especial de WWE Network de ser la intención de WWE. En un primer momento lo vimos siendo evaluado pero no ha habido más información. No obstante, ahora vemos que sufrió una importante herida en la cabeza, por la cual tuvo que recibir grapas.

Avisamos de que las imágenes pueden herir sensibilidades.

Aún así, no debería tener problema para recuperarse. Es decir, tendría que curarse la herida pero nada más. Al menos por lo que sabemos en este momento. De hecho, el mismo Nakamura dijo después de la lucha, después de ser evaluado, que se encuentra bien.

Stand in the ring in exchange for life — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) February 23, 2020

«Pararse en el encordado a cambio de la vida«.

Además, el anterior Campeón Intercontinental bromeó nuevamente sobre lo ocurrido.

«Dos tipos grandes contra un duro piano«.

Continuando con la posibilidad de que finalizara el viernes su rivalidad con el monstruo, un rumor apunta a que Nakamura entrará a la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2020 para buscar una oportunidad por el Campeonato Universal en WrestleMania 36. Sería un buen momento para él pero lamentamos que no lo manejen de acuerdo a su talento porque entonces podría estar haciendo maravillas.