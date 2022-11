Kazuchika Okada quiere luchar contra The Rock

Kazuchika Okada, luchador japonés en activo en NJPW, quiere medirse con la mayor Superestrella del mundo (aunque retirado), leyenda de WWE y actor mejor pagado de Hollywood, The Rock. En los últimos años, el estrellato de The Rock ha alcanzado cotas que los aficionados a la lucha libre jamás habrían imaginado cuando se aventuró por primera vez en Hollywood.

Dwayne Johnson se encuentra estos días de gira por todo el mundo presentando su última gran súper producción titulada «Black Adam», que por fin llegará a la gran pantalla como el antihéroe de DC que lleva varios años en preparación. Pero, en un evento de promoción de la película en Japón, otro luchador habló sobre la posibilidad de que el «Toro de Brahma» vuelva al ring, Kazuchika Okada, de NJPW.

► ¿Tendremos un Kazuchica Okada contra The Rock?

«Black Adam» se estrenará en Japón el 2 de diciembre, y para crear expectación, algunos de los actores de doblaje que han prestado su talento a la película japonesa fueron invitados a un acto promocional. Además del dúo de actores que ponen voz a un par de héroes de DC en la película, también asistió el ganador del G1 Climax de este año, Kazuchika Okada.

Según la página web de New Japan Pro Wrestling, se anunció que Kazuchika Okada había puesto voz a algunas líneas en la película, así como un pequeño cameo. Sin embargo, mientras se encontraba en el escenario junto a una estatua del personaje de Dwayne Johnson, «Black Adam», la conversación se centró inevitablemente en el mundo de la lucha libre. Cuando se le preguntó si los dos podrían tener un combate, Okada respondió:

«Parece que puede luchar. Parece que puede hacerlo. Creo que podemos tener una lucha… Bueno, como compañero de lucha profesional, me gustaría tener una lucha con él«.

►¿Cuándo volverá The Rock al ring?

A pesar de lo extraño y maravilloso que podría ser un combate entre The Rainmaker (Kazuchika Okada) y The Most Electrifying Man In Sports Entertainment (The Rock), siguen los rumores y especulaciones en torno a The Rock volviendo al ring pero para enfrentarse a un rival mucho más cercano como es Roman Reigns, el «Jefe Tribal». Esta es una lucha de arraigo en la realidad de la familia Anoa’i y los fans han fantaseado con que Reigns y The Rock decidan quién es realmente el «Jefe de la Tribu» en WrestleMania.

Es difícil imaginar a The Rock apareciendo en otro lugar que no sea un ring de WWE, pero el mundo de la lucha libre nunca ha sido tan fluido y lleno de posibilidades. Con los cambios en la cúpula de WWE, se ha dado libertad a los comentaristas para platicar sobre el paso de las Superestrellas de la WWE por otras empresas, especialmente con la situación en torno a Karl Anderson, que sigue ostentando el NEVER Openweight Championship. Además, como The Rock es una Superestrella internacional a la que le gusta todo tipo de nuevos retos, quizás decida que su próximo movimiento podría ser una lucha en Japón.