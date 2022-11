La música de entrada de Seth Rollins es todo un acontecimiento para los fanáticos de WWE. Aún siendo rudo, no faltan quienes la cantan y la tararean durante sus apariciones. No siempre ha sido así pero «El Visionario» ha alcanzado una posición en la que está conectado con el público en todos los sentidos, empezando por lo mucho que los fans están disfrutando con su personaje actual.

Con el «no siempre ha sido así» también nos referimos a sus tiempos como independiente, cuando era conocido como Tyler Black; en algún momento también utilizó el nombre de Gixx. Tuvo una gran carrera en el circuito antes de convertirse en Superestrella. Pero hubo una ocasión que a día de hoy considera la más vergonzosa de su carrera. Y tuvo relación justamente con su música de entrada.

► Seth Rollins con la música de Fergie

El veterano luchador realizó recientemente un Reddit AMA, una sesión de preguntas y respuestas en esta popular plataforma, y dio a conocer que el suceso más embarazoso de su vida en los encordados fue cuando una vez quien era su compañero de equipo cambió su tema con el que entraban al combate por una canción de Fergie, la famosa cantante que una vez formó parte de Black Eyed Peas.

«Una vez, mi antiguo compañero de equipo me hizo una broma. Nuestra música de entrada era una canción realmente potente de una banda llamada Killswitch Engage, y tenía una introducción de una cita de Fight Club (El Club de la Pelea, en Latinoamerica; El Club de la Lucha en España). Sustituyó la canción de Killswitch por ‘My Humps’ de Fergie sin decírmelo. Así que suena la introducción de Fight Club, y atravieso la puerta pensando que va a ser un gran momento de emoción, y es Fergie, y no sabía qué hacer. Me puse rojo muy rápido«.

¿Os imagináis que dicho momento con Seth Rollins hubiera ocurrido en WWE?