Jon Moxley: “Nosotros contra el universo, así es AEW”

Después de vencer a Kenny Omega dentro de una jaula de acero con ayuda de Don Callis en el Dynamite de esta semana, Jon Moxley estuvo hablando con Sports Illustrated acerca tanto de esta rivalidad entre The Elite y el Blackpool Combat Club como la exitosa posición de AEW en estos momentos dentro de la lucha libre profesional.

Literally the best part of the night! Kenny Omega V Triggers Jon Moxley through the cage!! 😮😮😮#AEW #AEWDynamite #WOW pic.twitter.com/OWuoW8TOoF — Christine (@ShiningPolaris) May 11, 2023

> AEW contra el universo

“Mucha gente odia a los Young Bucks y Kenny Omega. Obviamente los estamos atacando y tenemos nuestros problemas con ellos, pero no somos tipos viejos y amargados con podcasts que hablan sobre cómo solía ser el negocio. No somos eso. Mucha gente odia a Kenny Omega y los Young Bucks, y eso es porque se odian a sí mismos. Es triste. Hay mucha gente que me odia. Me importa una mi*rda. No me importa los desafíos que me pongas por delante o lo que me suceda. Estoy muy cabreado. Después del año pasado, tengo esa actitud. Kenny y los Young Bucks tienen esa actitud. Somos nosotros contra el universo. Esa actitud es AEW en esencia”.

Kenny Omega vs Jon Moxley IV: Steel Cage HIGHLIGHTS. Another violent masterpiece by these two. pic.twitter.com/2uc2q0AwiB — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) May 11, 2023

“El poder de AEW proviene de nuestros fans. Ellos son los que compraron 10.000 entradas para All In. Se está poniendo muy grande con estos estadios. Pero no vamos a ser corporativos. El mensaje es: ‘J*dete’. Somos nosotros contra el mundo. Sigue apostando contra Kenny Omega y los Young Bucks, y mira qué sucede. Históricamente, esa no es una jugada inteligente. Sigue apostando contra mí o Bryan Danielson o Claudio. A pesar de todo, he comido tanta mi*rda en este negocio. Casi muero varias veces. He sido tan arrastrado por el barro como pude en este negocio. Soy a prueba de balas. Me importa una mi*rda. Ese es el mensaje del día. Duda de cualquiera de nosotros seis y mira cómo funciona eso”.