Grayson Waller quiere entrevistar a Edge en SmackDown

Una de las noticias que trascendió este jueves fue la mención de Edge hacia un eventual retiro, aunque dejó en claro de que primero quería ganar el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, aprovechando que está participando en el torneo que definirá al rival de Seth Rollins en Night of Champions. Edge fue claro en que, una vez que gane el título, se retirará en cuanto lo pierda.

La flamante estrella de SmackDown, luego de ser seleccionado en el reciente WWE Draft, Grayson Waller, vio el video del miembro del Salón de la Fama y le extendió una invitación vía Twitter para discutirlo en su programa de entrevistas, The Grayson Waller Effect. Esto es algo que bien puede darse, ahora que ambos comparten la misma marca.

I have so many questions- if only I had a talk show that would allow that to happen 🤭 https://t.co/gmVkiyVKG7

— Grayson Waller (@GraysonWWE) May 11, 2023