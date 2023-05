Durante el Dynamite de esta próxima noche de miércoles, Jon Moxley enfrentará a Kenny Omega en un mano a mano dentro de una jaula de hierro dentro de la rivalidad que el Blackpool Combat Club tiene con The Elite en estos momentos, mientras se acerca Double or Nothing, que tendrá lugar el 28 de mayo. Todavía no ha anunciado un combate entre las dos facciones pero es de suponer que se verán las caras en un choque cuatro contra cuatro en el que Konosuke Takeshita se juntará a los ex Campeones Mundiales de Tríos.

> Jon Moxley alaba BBC vs. The Elite

Dicho esto, MOX considera que esta historia es lo máximo en la lucha libre profesional ahora mismo. Eso mismo señala en Sports Illustrated.

“El BCC es real. Solo ha existido durante un año, pero esos tipos han sido mis socios durante unos 10 años. No tengo muchos amigos cercanos en el negocio. Danielson y Claudio, esos dos están en esa lista. Son mejores amigos, compañeros de entrenamiento y he pasado mucho tiempo en el ring con ellos. La única diferencia era que, en aquel entonces, estaba en el lado opuesto del ring. Yo y Seth [Rollins] contra Sheamus y Cesaro, luchábamos mucho y derribábamos la casa. Creo que hubo un combate en el que Claudio se rompió los dientes y, por alguna razón, nos sentimos menospreciados de alguna manera porque no estaba recibiendo la atención que merecía. Entonces dijimos: ‘A la mi*rda, vamos a robar el show todas las noches’. Yo estaba en The Shield en ese momento, pero necesitas muchachos en ambos lados para empujarse unos a otros.

“Preparándome con el BCC para esta guerra contra The Elite, estoy tan emocionado de poder hacer esto ahora…. No me importa qué obstáculos hay frente a mí. Por pura fuerza de voluntad, voy a exprimir cada gota de mi potencial que pueda. Cualquiera que se interponga en el camino puede ser aplastado. No me voy a quedar de brazos cruzados y dejar pasar el tiempo. Voy a realizar por completo la mejor versión de Jon Moxley, sea lo que sea. The BCC vs. The Elite, esta rivalidad es lo máximo de la lucha libre profesional en este momento. Vamos a tener una gran multitud y tenemos la jaula de acero. Tiene todos los ingredientes para una noche realmente memorable”.

