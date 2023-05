Maxxine Dupri, la mánager de los Maximum Male Models, todavía no ha tenido ninguna lucha en la WWE después de casi un año trabajando en el elenco principal. Recordemos que debutó en julio de 2022 cuando dejó atrás a Sofía Cromwell para convertirse en la hermana de Max Dupri, quien no tardó mucho en volver a ser LA Knight. Ella se quedó como representante de Ma.çé y mån.sôör, añadiendo, o veremos en qué termina la cosa, a Otìsè a su agencia, la cual no está funcionando demasiado bien pero sigue adelante.

> Maxxine Dupri, lista para luchar

Ahora nos preguntamos cuándo Dupri podría debutar en el encordado. Y si bien no tenemos una respuesta ahora mismo a esta pregunta, ella está preparada para luchar, según señala en su reciente entrevista en WWE Die Woche:

“Sabía que eso vendría (la pregunta sobre cuándo tendrá un combate). Digamos que estoy preparada y dominaré si tengo que hacerlo. Pero no me voy a ensuciar las uñas con alguien que no vale la pena. Entonces, cuando sea el momento, eso sucederá. Estoy preparada. Eso es lo que voy a decir. Debes estar atento, pero debes saber que si alguien me cruza incorrectamente, estoy preparada”.

En estos momentos no tiene ninguna oponente pues está centrada en su historia con Alpha Academy pero con toda seguridad surgirá una más pronto o más tarde pues realmente la división femenil está llena de luchadoras que no están haciendo nada actualmente. Veremos cómo la facción continúa trabajando.

¿Qué opinas sobre Maxxine Dupri? ¿Y sobre los Maximum Male Models?