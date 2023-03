Johnny Gargano le pide paciencia al Universo WWE

Johnny Gargano todavía se está aclimatando al elenco principal de WWE tras su vuelta a la compañía después de muchos meses fuera posteriores a su adiós a NXT. Es comprensible que sus fans quieran volver a verlo en sus mejores tiempos pero él sabe que necesita tiempo, y así se lo pide a ellos desde Busted Open Radio.

> Johnny Gargano necesita tiempo

“Ya sabes cómo van las cosas. Aprovechas al máximo el tiempo que te dan, aprovechas al máximo tus oportunidades. Siento que tuve una gran oportunidad en el combate de la Cámara de Eliminación, y siento que mostré lo que tengo. Siento que pude entrar allí con un tipo que creo que es probablemente el abanderado de nuestra industria en este momento, Seth Rollins. Creo que él es la cima de la montaña, él es donde quiero estar, y me paré cara a cara con él, y le mostré al mundo que puedo estar con él. Así que es una de esas cosas en las que todo se trata de tiempo, se trata de paciencia. Sé que mucha gente no quiere ser paciente, lo quieren ahora.

“Quieren que salga y tenga combataes de 30 minutos, combates de 25 minutos, que haga lo que hacía en TakeOver. Se necesita tiempo, se necesita paciencia. Se necesita conseguir que esta otra audiencia que tal vez no sepa sobre mí, los fanáticos casuales de los que hablamos todo el tiempo, que están en estos edificios en los que, francamente, no he estado antes. En muchos de estos mercados, nunca he luchado y me están viendo por primera vez. Durante los últimos seis meses, he luchado en tantos mercados en los que nunca había estado porque… [en] NXT, hicieron los mercados principales, hicieron las ciudades de lucha libre. Siento que es solo tiempo, es paciencia. Como saben, se trata de dedicar tu tiempo, aprovechar al máximo el tiempo que tienes, y eso es todo lo que puedes hacer”.

In @FinnBalor’s hard-fought match against @JohnnyGargano, @EdgeRatedR uses his theme music as a distraction to help Johnny Wrestling beat his adversary. #WWERaw pic.twitter.com/mS8VOcYWSW — WWE (@WWE) March 9, 2023

