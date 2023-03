Cejudo: “Pelear con Dvalishvili sería dinero fácil”

Henry Cejudo no quedó muy impresionado con la victoria dominante de Merab Dvalishvili sobre Petr Yan en UFC Fight Night 221.

Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) intentó un récord de UFC de 49 derribos en camino a una victoria por decisión unánime el sábado pasado en The Theatre en Virgin Hotels en Las Vegas. Aunque Cejudo predijo ese resultado , jura que Dvalishvili no tendría este tipo de éxito en su contra.

Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) desafía al compañero de entrenamiento de Dvalishvili, el campeón de peso gallo Aljamain Sterling, en UFC 288 el 6 de mayo. Ve a Sterling como un desafío más severo.

“Para mi pelea con Sterling, tengo la sensación de que peleará de la forma en que peleó con Pedro Munhoz. Estoy esperando eso. Ritmo realmente alto, volumen real, mucho movimiento, muchas cosas laterales, pero también podría entrar y simplemente volar“.

“Estos muchachos son los mismos peleadores todo el tiempo. Aljamain, simplemente fluye con su lucha, es un freestyler. Este tipo (Dvalishvili), sabes que presionará, sabes que hará todo esto para disparar. Es por eso que un tipo como Merab sería dinero fácil. Le haría daño a ese tipo. Lo dejaría entrar en mis piernas, haría que cargara mi peso y luego lo derribaría”.

Cejudo cree que podría terminar luchando contra Dvalishvili antes de lo esperado. “Triple C” todavía está convencido de que Sterling no llegará a su pelea y quiere a Dvalishvili como respaldo.

“Estimado Dana White, estoy aquí viendo a los contendientes No. 2 y No. 3, y tengo la sensación de que (Aljamain) es más probable que se retire de esta pelea. Dicho eso, ¿por qué no me das a Merab? Dame Merab ya que Sean O’Malley quiere esperar. Quiere tomarse su tiempo. ¿Por qué no hacemos de Merab el respaldo en UFC 288? ¿Por qué no lo hacemos de esa manera?

“De esa manera, son estos dos compañeros de entrenamiento, porque tengo la sensación de que Aljamain eventualmente se echará atrás, pero quiero asegurarme. Va a ser el mismo plan de juego de estos dos tontos: luchar, golpear, cada vez que lanzan algo pesado, buscan derribos. De todos modos, Dana White, si me estás escuchando, tengamos a Merab como respaldo, Newark, NJ, UFC 288, porque los quiero a ambos. Si puedo pelear contra ambos la misma noche, ambos pueden conseguirlo”.